澳洲東岸連日暴雨成災，是當地超過半世紀以來最大水災，至今已奪去兩人性命。兩名死者均為被困車內的司機，當局近日發出警告，提醒司機盡量避免冒險駛過水浸路面，因很容易令汽車故障，一旦車輛死火被沖走，後果不堪設想。

接連5天的暴雨，至今造成河岸決堤，有房屋被洪水沖走，道路、農田被淹沒和損壞，逾4萬人需撤離，至少兩人死亡。昆士蘭省一輛客貨車被洪水淹沒，救援人員在車內發現38歲男司機霍恩曼（David Hornman）遺體。另一宗事發於悉尼，一名25歲巴基斯坦籍男子在洪水中被困車內，周三被發現時已不治。

新威爾斯南省緊急服務部（SES）發警告稱，當車輛涉水而行，水位隨時可能上升或水流變急，情況會非常危險。因此當局建議只要積水覆蓋道路路面，司機就不應繼續前進，應向救援部門求助。

水浸路面勿高速行車 「低波」行車保護零件

當局指，在水浸情況下駕駛，電子零件和引擎很容易因車輛入水或有沙石而故障。車輛一旦死火，可能被沖走甚至翻側。任何速度下，水位只要有15厘米高就足以令車輛失控；高於 30 厘米就可以令汽車失去動力，並在水面飄浮。

安全駕駛網站IDriveSafely建議，若確實要駕車越過積水，需跟隨前車單線行車，不要並排或迎面行駛；切勿貪快駛過水浸路面而選擇快速行車，因在被水淹浸的路面上高速行駛會導致引擎被淹浸。保持慢駛，以時速約2至3公里的速度嘗試進入積水路面，並以最高時速5公里的速度穿越水浸路面；以「低波」行車盡量保護汽車零件免損壞；在穿越水浸路面後，保持慢駛，輕踩煞車器，使其盡快變乾。

汽車入水 求生時間或僅90秒

若駕駛期間被困水中，建開啟中央控制門鎖。一般車門開關分為機械開關及電子開關兩種，機械開關在汽車入水口仍能運作。若車輛使用電子開關，一旦發現身處險境就應提早打開中央控制門鎖，以防無法打開車門。此外，要留意車門被水淹浸五份一前仍可輕鬆打開，仍然可以逃生。

如果車門無法打開，就必須立即打開車窗，爬出車窗逃生；車輛被浸，可能只有90秒逃生時間，建議在駕駛座旁放一把救生錘，在危險關頭下敲碎車窗逃生；站在高處等候救援，例如汽車引擎蓋或車頂。

澳洲SBS電視台

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