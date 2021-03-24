緬甸軍方鎮壓反政變示威進入第七周，曼德勒一名7歲女童前日在家中被軍方射殺，成為示威以來最年幼的死者。救助兒童會感震驚，事發前一天已有一名14歲男童被槍殺，政變至今已有逾20名兒童被殺。

曼德勒多區再度陷入騷亂，軍方進行大搜捕和毆打平民，機關槍聲不絕於耳。前日再有三人被殺，包括七歲女童欽苗奇（Khin Myo Chit）。曼德勒一間殯儀館的員工指，該女童是在昌妙達齊區死於槍傷。家屬指士兵原本想向女童的父親開槍，但擊中當時坐在父親大腿上的她。家屬指她的19歲哥哥亦被捕。

救助兒童會形容兒童在家中被殺的情況令人憂慮，斥軍方草菅人命，又對於正被拘押的「數百名年輕人」感到極擔憂。政治犯援助協會指至今已有275人死亡、逾2,800人曾被拘押。示威者昨日發起罷市無聲抗議，呼籲各人留在家中，仰光和孟邦亦有人舉行燭光晚會悼念。軍方前日對有示威者喪命表示傷心，但怪罪示威者企圖在全國施行無政府主義。一名監獄高層官員指，昨日有逾600名示威者獲釋，包括360男268女。

昂山素姬聆訊押後

另外，被加控貪污的昂山素姬原定昨日以視像出庭應訊，她的律師指礙於全國斷網，聆訊押後至4月1日開始。上月底被捕和被控「散播假新聞」的美聯社攝影記者登佐（Thein Zaw）和數名記者昨日獲釋。

法新社/路透社/美聯社