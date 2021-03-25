英國哈里王子及夫人梅根日前接受美國名嘴奧花雲費專訪，梅根其間稱兩人在2018年婚禮舉行前3天，已私下在主教韋爾比（Justin Welby）見證下與哈里結婚，暗示大婚只是演給世人看。有皇室專家批評，梅根這樣做是刻意輕視大婚，網民則質疑既然梅根不喜歡「做大龍鳳」，便不應大肆鋪張舉行婚禮浪費金錢。

皇室傳記作家萊文（Angela Levin）在社交網站Twitter說：「她的目標是貶低婚禮及其附帶的一切，像她超越了這些物質選擇一般。」不少人同意萊文的說法，其中一人說：「如果他們想要一個寧靜的婚禮，我確信人們會尊重。」

有網民提出，如果哈里與梅根真的想安靜和私下結婚，他們大可與安妮公主1992年再婚時一樣，到蘇格蘭低調行禮，有人諷刺道：「他們是為了全世界（舉行婚禮）！！我們很幸運。」網民亦批評梅根的大婚浪費公帑，其中一人說：「沒錯，但我認為她向支付了3,200萬鎊（約3.4億港元）的英國人很不尊重。」

英媒證婚禮才註冊

哈里和梅根在2018年5月19日於溫莎堡舉行婚禮，吸引各地名人到場見證、全球傳媒直播。不過梅根早前在奧花雲費專訪，表明婚禮當天只是「為全世界準備的一天」，還透露她跟哈里於大婚日前3天已私下在花園，由韋爾比見證結婚。

早前已有傳媒報道英國牧師引述消息人士指，梅根在花園進行的只是「私人對話」，絕非婚禮儀式。英國《太陽報》亦取得哈里梅根的結婚證書副本，證實二人在行禮當天才正式註冊。

英國《每日快報》／《蘋果》資料室

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