美國三藩市一名亞裔女子周日在街頭，突然被三名男子光天化日下搶手袋，她不甘遇劫與匪徒糾纏，結果慘被毆打，面部、手臂和腿部都有瘀傷。她追趕匪徒期間，更被對方的汽車拖行一段距離再跌在馬路上，十分危險。

事發時女事主克拉麗絲（Clarisse）剛結束教會崇拜，與一名朋友在街上散步，突然在市內一處街角遇上3名男子，其中一人抓着她的手袋。克拉麗絲拒絕放手，隨即被匪徒打臉3次，不過她沒有放棄，還撲上準備驅車逃跑的匪徒車門邊，堅決要取回手袋。

片段所見，疑犯沒有理會克拉麗絲，隨即開車逃去，克拉麗絲慘被夾在車門拖行，數秒後跌倒在斑馬線，途人見狀立即上前查看，匪徒則繼續加速駕車逃去。

克拉麗絲右眼、臉和手臂受傷，手腳亦有割傷。克拉麗絲說：「我原諒你（施襲者），希望你能祈禱和盼望，以得到所需的東西，但不是這樣犯罪。」克拉麗絲是亞裔美國人，她表示不肯定受襲是否出於種族，當時在場的友人則相信這是原因。

亞裔受襲事件疫情下增多

自武漢肺炎疫情爆發以來，美國的亞裔人士屢次成為襲擊及騷擾對象，上周三藩市亦有一名操粵語的老婦謝曉真（譯音）被一名白人男子無故襲擊，她反擊並打傷該名男子，事後捐出網民眾籌的醫藥費支援亞裔群體。

英國《每日郵報》

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