早前英國有寵物狗失控咬死海豹，加拿大卻有狗狗勇救主人。加拿大首都渥太華上周有人放狗期間暈倒，狗狗見狀擺脫狗帶，以身犯險跑出馬路截停汽車求助，成功使熱心人停車伸出援手。狗狗在整個過程中一直乖乖在旁守候，最終主人化險為夷，有鄰居形容狗狗是主人的好朋友，「他們有那隻狗真是好事」。

摩爾（Haley Moore）早前跟一歲半的混種牧羊犬「Clover」在渥太華一個社區散步，途中突然暈倒在地，她憶述指當時事出突然，「我只記得自己從救護車醒來時很疑惑，我在想發生甚麼事」。從附近閉路電視拍到的片段可見，Clover在摩爾昏倒後看來吃了一驚，在摩爾身邊轉了數個圈，又把頭靠向摩爾，其後擺脫主人手中的狗帶，衝出馬路截停正行駛的車輛。

21歲的奧特韋（Dryden Oatway）是Clover第一個成功截停的人，他憶述道：「真厲害，狗狗真的擋下我的去路......整段時間她一直注視着（摩爾），目光沒有離開過，她（Clover）跟我保持距離，但一直確保主人沒事。」

Clover在旁守護主人之際，奧特韋則到附近民居按動門鈴求助及報警，一名駕車路過的街坊皮隆（Danielle Pilon）不久後注意到Clover，於是也下車協助聯絡摩爾的家人。

摩爾：有愛犬在旁便不怕

摩爾的母親形容，Clover有如把牠的生命跟摩爾連在一起，摩爾坦言假如再發生類似情況，「我會安心十倍，我知道她會在我身邊。你知道動物有多美好，她是很了不起的狗狗，我愛死她了。」

英國《每日郵報》/加拿大CTV電視台

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