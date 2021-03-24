遇上心儀對象往往讓人心跳加速，甚至是一段良緣的開始，但對32歲英國女子布朗（Kirsty Brown）而言卻是麻煩事。只因布朗患有罕見腦部疾病「猝倒症」（cataplexy），每當情緒高漲便會倒下、肌肉短暫癱瘓，她為免經常出現這種危險情況，只好盡量低頭步行，減少與別人有眼神接觸，以免出現名副其實的「暈哂大浪」。

試過一天發作50次 睡不好也易病發

猝倒症是嗜睡症的其中一種症狀，估計75%嗜睡症患者會出現這問題，患者每當出現憤怒、恐懼、大笑等強烈情緒時，肌肉便可能突然癱瘓，令患者倒地，每次發作可持續數秒至半小時不等，但其間神智仍然清醒。

來自柴郡的布朗透露她天生有嗜睡症基因，早年並未病發，但9歲時一次被朋友以石頭打中頭後，便經常發生猝倒問題，每當情緒高漲便會雙腿無力，「就像短路一樣，我會無法控制自己雙腿，上半身卻一切正常」。布朗的猝倒症平均每天發作達5次，但倘若當天情緒特別激動，發作次數甚至可以達50次，且因猝倒症跟嗜睡症相關，故一旦她晚上睡得不好，翌日也會較容易病發。

遇型男心動會腳軟 怕上樓梯憂跌傷

布朗坦言怪病讓她十分難為情，「有一次我外出購物，突然看見一個樣貌不錯的人，我的腿便開始軟下來，要扶着親人……每當我看見吸引的人也會腳軟，我唯有盡量往下望，以策安全」。由於經常病發，布朗的膝蓋早已跌得變形。而她亦有畏高問題，每當登上樓梯感到害怕時也有可能病發，使她不得不考慮搬家。

布朗亦因怪病成為親友開玩笑的對象，她說：「他們認為我是最有趣的人……只要他們知道我不會傷到自己，便會試着逗我笑……即使我無故覺得一些東西很好笑，也可能中招，任何強烈情緒或聲音都可能出事。」

已是兩子之母的布朗笑言，她近期已沒再在街頭出現心動感覺，她一方面對於不再因此病發感高興，「但亦有點失落，我也想被一些東西吸引」。

英國《每日郵報》

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