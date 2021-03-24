以色列前日舉行兩年內第四次大選，票站調查顯示沒有政黨在120個國會議席中取得大多數；右翼執政黨利庫德集團或可贏得30至31席，整個親總理內坦亞胡的陣營有望控制53至54席。

內坦亞胡昨日不再宣稱勝選，僅把預測結果形容為「重大成就」，「我會接觸所有相同理念的當選人，不會排除任何一人」。內坦亞胡若要籌組聯合政府，需與一個新興的極右極端聯盟「虔誠錫安主義」合作，該黨料可取得六至七席。惟該黨種族歧視和恐同，黨內一名曾公開讚揚易卜拉欣大慘案中掃射巴人的猶太槍手的領袖有望晉身國會。

反對派領袖拉皮德的中間派政黨料可得16至18席，僅次執政黨。餘下席數由其餘10個小政黨瓜分。他指已開始與各政黨領袖對話，「期望創造一個正常的政府」。曾在上三次大選挑戰內坦亞胡並曾與他籌組聯合政府的現屆防長甘茨，其政黨料可取得七至八席。他表示會盡能力團結支持改變的陣營。

前門生或成造王者

內坦亞胡的前門生貝內特料可取得七席，或成造王者。內坦亞胡要控制國會的唯一方法相信是與貝內特重修舊好。未有表態的貝內特指曾收到內坦亞胡電話，稱告訴對方會等待最終結果。他曾指將與對方談判，要求控制內閣重要職位甚至分權協議。

截至昨日已點算64%選票。如內坦亞胡無法與貝內特達成協議，或者反對派無法團結，就或會出現第五次大選。

法新社/美聯社/路透社