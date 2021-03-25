武漢肺炎重創全球經濟，連梵蒂岡亦不能倖免。梵蒂岡官方報章《羅馬觀察報》（L’Osservatore Romano）周三報道，教宗為了保存教廷其他職位，下令樞機主機、其他神職人員及修女減薪。

教宗周二已簽署法令，減薪計畫由下月開始，樞機主教減薪一成，教廷所有部門的高層人員減薪8%，較低職級的神職人員及修女減3%。較低級的非專業人員毋須減薪，但由於要緊縮開支，本來每兩年一次的加薪要暫時凍結，反而收入最低的非專業人員則會繼續獲得加薪。

教宗指出教廷財政近數年都出現赤字，去年武肺疫情「對羅馬教廷及梵蒂岡的所有收入來源構成負面影響」，令赤字進一步惡化，為了「達到保留現存職位的目標」，只好緊縮開支。

各國禁止旅遊 重創觀光收入

許多國家因疫情關係禁止國民外遊，加上其他疫情限制措施，嚴重削減了梵蒂岡博物館及西斯汀教堂（Sistine Chapel）的觀光收入，而這些收入一向是梵蒂岡的重要財政來源。

意大利疫情早前稍有改善，梵蒂岡博物館開放了數星期，但由於來自美國和其他國家的遊客被禁止入境意大利，令博物館門堪羅雀。博物館目前關閉，在即將來臨的復活節假期仍會繼續關閉。

今年赤字預計達5000萬歐元

梵蒂岡本月初公佈，為了彌補過去幾年的的財政赤字，近年從捐款而來的財政儲備已幾乎耗盡，而今年預計將出現5,000萬歐元（4.6億港元）的赤字。

美聯社

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