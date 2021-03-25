（北美通訊）就兩名加拿大人遭中國政府拘留並進行秘密審訊，加拿大在野保守黨呼籲自由黨政府停止資助由中國倡議創建的地區金融機構，亞洲基礎設施投資銀行（Asian Infrastructure Investment Bank, AIIB）。根據加拿大2017年的承諾，加拿大未來兩年仍要支付兩期合共8,000萬元（美元，下同）的資助款項。

保守黨黨魁奧圖爾（Erin O’Toole）周二去信總理杜魯多（Justin Trudeau），呼籲勿再為中國作嫁衣裳、停止繼續投資亞投行。他在信中指出，在當初中國提出創建亞投行時，美國時任奧巴馬政府就曾批評亞投行是政治工具，中國政府旨在藉此擴大在亞洲的影響力。此外，亞投行的環保記錄、勞工標準和對人權的整體承諾爭議，由創行至今從未停止過。

他表示，加拿大兩個Michael，前外交官康明凱（Michael Kovrig）和商人斯帕沃（Michael Spavor）已被中國拘留超過兩年，近日更被秘密審訊，這全為報復加拿大協助美國拘捕華為太子女孟晚舟，毫無法治可言。奧圖爾續指，中國對新疆維吾爾族和香港抗爭者的侵犯人權記錄，都是停止資助亞投行的重要因素。

保守黨外交政策評論員莊文浩（Michael Chong）亦表示，在中國秘密審訊兩個Michael下，加拿大若再繼續資助亞投行，實在令人難以接受。他認為加拿大應用盡一切方法向中國施壓，包括停止資助亞投行，以迫使中國政府停止秘密審訊並釋放兩個Michael。他批評杜魯多政府做事又模稜兩可，過去又天真地未有向中國政府施壓。

加拿大全球事務部和加拿大財政部未有回應CTV就事件的多項提問，包括本月的4,000萬元資助款項是否已經支付，或是渥太華已扣起款項以向中國施壓。

加拿大政府在2017年承諾向亞投行出資2.56億元，並在過去三年的3月份，每年支付近4,000萬元。財政部長方慧蘭（Chrystia Freeland）上星期表示，加拿大會於2021年3月和2022年3月支付最後兩筆款項，以完成當初承諾。

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