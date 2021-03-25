【新增朝中社報道】自拜登政府上台以來，北韓再次對美國展示張狂態度，除了金正恩胞妹金與正口出狂言警告華府，本周還先後兩次發射導彈。美國總統拜登在上任後首次記者會便談到北韓問題，警告北韓假如令事態升級，美國將有回應，但同時表明仍對北韓外交持開放態度。

朝中社周五報道，北韓表示周四所射的是新型戰術導彈（tactical guided missile），領袖金正恩當時並未檢視發射過程。報道指，新型戰術導彈是基於舊有技術改良，可攜帶2.5噸重的核彈頭，測試時準確擊中600公里外的目標。

在首次記者會上，拜登表示，北韓最新一次懷疑彈道導彈的試射，是違反了聯合國第1718號決議。他稱：「我們正跟盟友和夥伴磋商。如果他們（北韓）選擇令事態升級，（華府）將會有所回應。」不過，拜登同時也稱：「我也準備進行某種形式的外交，但條件必須以無核化作為最終結果。」他認為北韓是他面臨的最重要外交問題。

而美國駐聯合國發言人表示，安理會的北韓制裁委員會周五將在美國要求下開會，討論北韓違反聯合國決議試射彈道導彈的事宜。

料美軍今年內撤出阿富汗

另外，拜登又談到阿富汗撤軍問題。他表示，無法想像美軍明年仍在阿富汗，雖然如今很難達到上屆特朗普政府所定下的5月1日撤退期限，但強調撤軍必須安全有序。拜登又稱，他和國務卿布林肯一直為此事而努力，並跟那些有派兵到阿富汗的北約盟友進行商討。

路透社

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