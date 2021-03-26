美國南加州大學（University of Southern California）婦科醫生涉嫌非禮病人遭集體起訴，大學同意賠償超過10億美元（78億港元），是美國高等教育歷史上最大筆與性侵有關的賠償。

現年74歲的涉案婦科醫生廷德爾（George Tyndall）在南加州大學任職30年，數以百計女受害人訴說到診時遭他性侵。代表710名婦女控告大學的律師向洛杉磯高等法院法官表示，已跟校方達成8.52億美元（66.4億港元）的和解方案，連同校方於2018年同意就有關廷德爾的集體訴訟付2.15億美元（16.7億港元）與受害人和解，就是次風波的賠償金額已超過10億美元。

南加州大學校長福爾特（Carol Folt）發聲明表示︰「對於受害人經歷苦楚我深感抱歉，我們欣賞大家敢於發聲的勇氣，希望這方案可讓婦女們感寛慰。」

今次是同類案件中金額最多的賠償，密歇根州立大學此前因體操隊隊醫納賽爾（Larry Nassar）對隊員等人的性侵案，賠償5億美元（39億港元）；賓夕凡尼亞州立大學亦以超過1.09億美元(8.5億港元)，就大學美式足球隊助教桑達斯基（Jerry Sandusky）的性虐案達成和解。

廷德爾如罪成最高可囚64年

至於廷德爾本人2019年被捕，當時他被控性侵16名女病人，他否認指控，強調自己保持堅定，最終會「徹底脫罪」。廷德爾被控共35項包括性侵等刑事罪，正保釋候審，一旦罪成最高可判囚64年。

廷德爾被多名前任及現任大學員工指證行為不當並涉嫌性侵，數百名婦女指控他身為婦科醫生作出猥褻言論，診症時拍下不恰當照片，又藉治療為名強迫受害人脫光衣服上下其手。校方展開內部調查，證實他對病人作出不恰當評論，他於2017年離開南加州大學。

廷德爾案件引發議論，女性病人在進行敏感的婦科檢查時可要求有人陪伴，通常由護士作陪，但病人往往難以判定醫生行為是否「過界」。廷德爾的案件就是由一名相陪護士作出投訴，最終導致廷德爾離任。

英國廣播公司/天空電視台

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