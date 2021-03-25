美國在冷戰時期與西歐諸國組成北大西洋公約組織，與蘇聯為首的華沙公約組織分庭抗禮。二戰過後歐洲大陸飽受戰火摧殘，本土避過蹂躪的美國便肩負起拯救歐洲的重任。經過數十年發展，特別是2008年金融海嘯後，連年財赤的美國開始對歐洲盟友有微言。美國前總統特朗普便曾多次公開要求北約的歐洲成員國，在2024年之前將軍費支出提高至佔GDP的2%。

歐洲3個主要國家，除了法國的軍費開支佔GDP超過2%，英國及德國都未達標。德國及英國等國家都曾以歐債危機重挫經濟為由，作為不加軍費的開脫借口。如果從實際數字去看，德國及英國要達標，其實只是區區數百億美元之數，佔整體GDP根本微不足道。歐洲在第一次以及第二次世界大戰都是主戰場，幾乎被打過稀巴爛。歐洲人在二次大戰後追求和平的左傾心態，可能才是制約軍費開支增長的最重要底因。

不過，這個情況會慢慢改變。隨着美國因應本身經濟實力轉弱，以及戰略重心由大西洋轉移至印太平洋，歐洲勢必要肩負起更多保衛自身國土的責任。此外，國際局勢越趨複雜，亦令包括法國總統馬克龍在內的歐洲領袖擔心。馬克龍倡議成立歐洲軍就是要擺脫美國影響，令歐洲可以在國際變局中最好地維護本身利益，不需事事仰仗華府的鼻息。據斯德哥爾摩國際和平研究所等軍事智庫的預測，歐洲軍費開支將會持續增長，當中尤以英國、法國及德國最快。

每次大戰過後，人類都會痛定思痛，並希望透過成立多邊組織來緩解衝突，但當國與國之間的競爭日趨白熱化，呼籲和平只會變成不切實際、甚至被戲謔為「左膠」。在找到另一種方式讓國與國分勝負之前，或許只能寄望軍備競賽可達致軍力平衡，反而令各國不敢輕舉妄動、釀成戰禍。

《蘋果》特約記者

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