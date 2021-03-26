一份在醫學期刊《刺針》（The Lancet）刊登的最新研究發現，非洲去年第二波武漢肺炎疫情較第一波感染率上升30%，研究人員指因各國在第二波疫情採取的公共衞生措施比第一波少，以及有新型變種病毒出現。專家警告非洲必須盡快大規模接種疫苗，否則第三波疫情將至。

研究檢視非洲聯盟55個成員國在去年2月14日至12月31日感染武肺的人數、死亡率、出院人數及檢測數據，同時分析防疫政策，例如停課安排和外旅限制措施。研究指截至去年底，非洲錄得個案近280萬宗，僅佔全球3%，死亡人數逾6.5萬，較全球很多地區低，只有個別國家的感染率比較高。

非洲在第二波疫情中，每日平均新增2.77萬宗個案，較第一波疫情的1.82萬宗上升約30%。感染人數佔總人口比率最高的前五個國家，按順序是維德角（Cape Verde）、南非、利比亞、摩洛哥和突尼斯，感染個案超過100宗的53個非洲國家當中，只有3分1的死亡率佔整體感染率是比全球平均數值高。

大多國家抗疫措施比第一波寬鬆

研究發現38個經歷第二波疫情的非洲國家，當中近半採取的抗疫措施比第一波疫情寬鬆，例如口罩令、保持社交距離及封城等，並認為很可能是造成第二波疫情死亡率更高原因，與傳播率更高的新變種病毒出現亦有關。

但論文共同作者、非洲疾病控制及預防中心主任恩肯加松（John Nkengasong）指，單是防疫措施仍不足以阻止下一波疫情在非洲出現。他指如非洲民眾沒大規模接種疫苗，「我們將肯定見到第三波發生，這在一些非洲國家已經開始」。

研究結果周四在醫學期刊《刺針》發佈。

法新社／美國有線新聞網絡

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