隨着中國堀起，美國圍堵，南海已取代冷戰時的北大西洋，成為全球焦點，北京也取代蘇聯成為華府頭號競爭對手。南海所在的太平洋及其連接的印度洋，幾乎是中國所有遠洋運輸必經之路，美國扼住南海就能斷了中國的出海口。當南海成為「熱海」，作為聯合國安理會的五常，英國以及法國也以美國盟友的姿態參與，高調宣布一連串戰艦挺進南海的計劃。然而，根據美國戰略與國際研究中心(Center for Strategic and International Studies, CSIS)和台灣國防安全研究院等智庫統計，英法在亞太的軍事部署，似乎並非美國理想的合作對象。

英國曾是日不落帝國，雄霸遠東地區近一個世紀。可是，自第二次世界大戰後國勢日衰，上世紀60年代敗走蘇彝士運河，更加失去了這條貫通地中海及紅海的大動脈的控制權，也促使工黨威爾遜政府下定決心，從蘇彝士運河以東大撒退，逐步裁減新加坡、馬來西亞、馬耳他、利比亞以及澳洲等地的駐軍，曾經威震東南亞的英國遠東司令部也在1971年走入歷史。隨着1997年香港主權回歸中國，英軍在亞太地區更是無立錐之地。

縱然英國政府在2018年於巴林塞勒曼港重設海軍基地，但巴林與南海相去甚遠，英軍遠渡重來，還得依靠昔日從屬國以及美國的支援。英國國防部計劃在今年派遣到南海巡戈的「伊利沙伯女王號」(HMS Queen Elizabeth)航母戰鬥群，據報將會停靠在新加坡樟宜海軍基地，並按行走路線尋求在大馬、澳洲及新西蘭補給。

相對英國，法國在印太平洋地區依託眾多海外屬土建立3個軍事指揮部，包括南印度洋海外領地指揮部(COMSUP FAZSOI)、新喀里多尼亞海外領地指揮部(COMSUP FANC)以及法屬玻里尼西亞海外領地指揮部(COMSUP FAPF)，橫越半個南半球，足可為法軍遠航作支撐。法國國防部長帕利(Florence Parly)今年2月在Twitter公布，法國攻擊核潛艦「翡翠號」（SNA Emeraude）在支援艦「塞納號」（BSAM Seine）伴隨下於印太地區航行了1.5萬公里，當中包括穿越南海。

帕利指「翡翠號」遠航是法國瑪麗安娜任務(Mission Marianne)的其中一環，旨在聯合美國、日本以及澳洲等亞太盟友，保護法國在印太地區的利益。據法國政府指出，巴黎在印太地區有約160萬名海外公民，直接投資超過1,000億歐元，由屬土延伸出來的經濟專屬區更超過1,000萬平方公里。

然而，值得留意的是，儘管法國聲稱在印太地區的利益那麼大，但其3個軍事指揮部的總兵力只不過區區4千餘人，還不及美國在日本一地駐軍數目的十分之一。更重要的是駐守3地的軍備只屬「輕量級」，主力之一的花月級（Floréal class）警戒巡防艦，排水量只有2,600噸，也沒有配備戰鬥機作空中支援。歸根結柢，法國部署在這些海外屬土的軍隊乃防禦為主，最重要目的是彰顯主權，欠缺主動出擊的能力。

美國在亞太地區的軍力部署遠超英法，遍及日本、南韓、菲律賓、泰國以及澳洲，再連同本身在關島、夏威夷以及阿拉斯加的軍事基地，總兵力超過15萬。美軍自二戰後在日韓部署重兵，當年的目標是蘇聯，時移勢易，今天頭號目標已不言自明。美軍在南韓的駐兵以陸軍及空軍為主，兵力達2.7萬，當中包括導彈部隊，主要應對北韓及其背後勢力的挑戰﹔而鄰近南韓的日本，美國駐軍就以海軍及海軍陸戰隊為主，總兵員近4.8萬人，是美軍可以最快速度地開進東海、台海以及南海的支點。

從以上的軍力對比可以看到，西方國家在南海制衡北京，美軍是絕對主力，英國及法國在印太既無足夠駐軍，遠洋作戰的軍艦數量及技術水平也不見得特別優秀，難以奔走萬里前來南海長期巡航。事實上，即使在北約之內，華府與布魯塞爾共同面對俄羅斯的核威脅，美國與法、德都已貌合神離，各方因為軍費以及駐軍問題鬧僵，要歐洲國家來南海參與一場曠日持久的域外之爭似乎更是天荒夜譚。因此在美軍看來，與其奢望歐洲助戰，倒不如協助與中國有主權爭議的東南亞國家建立海軍力量。當中，正與中國爭奪黃岩島的菲律賓﹔以及爭奪西沙的越南，就是華府重點發展對象。

三國時期曹操謀臣荀彧曾獻「二虎競食」與「驅虎吞狼」之計，企圖挑起劉備與呂布的矛盾，坐享漁人之利。站在北京角度，也許亦知道英法以及一眾東南亞國家，只是美國圍堵中國的策略部署，但觀乎中國最近北京對歐盟、加拿大以及澳洲等國的態度，每每都痛斥而後快。北京與美國周旋，最傷的恐怕不是得罪華府，而是那種意欲戰勝華府而表現出來的猙獰面目，反而令周邊的人退避三舍。

《蘋果》特約記者

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