（北美通訊）對很多香港人來說﹐買「磚頭」是必勝投資工具，移民前先考慮置業，「隔山買樓」也屢見不鮮。但剛剛回流加拿大、踏入人生「收成期」的港人Bobby認為，加拿大租樓比買樓划算，情願每月支付近3,000元（加幣、下同，約1.8萬港元）租住大屋做「無殻蝸牛」，也不願讓置業帶來的長期束縛，影響退休生活。

多倫多特約記者：馮樂怡

現年50歲的Bobby，年輕時在加拿大留學﹐畢業後在當地工作一段時間後，返回香港「搵真銀」。廿多年轉眼過去﹐已經「上岸」、財務達致自由的Bobby跟太太，基於生活壓力、政治等因素，決定提早退休回流加拿大，「這個地方（香港）已經不值得留戀﹐更不甘心再交稅給這個地方。很多人說加拿大稅率高﹐但起碼會有應得福利﹐而不會用在一些不合理的地方。」

跟很多準備移民的香港人完全不同，Bobby沒有計劃置業，反而在落腳地多倫多萬錦市（Markham），以月租近3,000元，租下一間逾2,000呎、設四房三廁的雙層獨立屋。朋友驚訝Bobby「只租樓不買樓」﹐但他認為自己膝下無兒﹐毋須為兒女留遺產﹐置業屬不必要之舉﹐「在加拿大買樓﹐地稅、維修費用等支出不小。以這間屋計算，置業成本可能要約120萬元；現在我月租不到3,000元﹐每年租金相當於樓價2%、3%左右﹐如果不是用來投資，租樓比買樓划算，而且物業升值對我來說無意義﹐廿多年後我們都『嗰頭近』﹐錢和大屋留畀邊個？」

加拿大租務政策傾向保護租客，也是Bobby安心做「無殻蝸牛」的一大因素﹐「這裏規定業主每年加租不得超過一定水平﹐疫情前，一年最多加租約2%﹐以這裏來說只是60多元﹐今年疫情關係更是凍租。未來廿年累積下去，租金加幅也很有限﹐我完全不擔心租金問題。」

他續說，香港業主可以隨便加租，或以不同借口趕走租客﹐但加拿大則相反，租客權力比業主還大，「業主不可以隨便趕走你﹐就算賣樓﹐而買家是自住﹐業主也有責任賠償一個月租金，或在同區找到差不多租金的地方安置你，交易才成事。可以說除非我不喜歡這裏了﹐否則我是可以在這裏長住的。」

Bobby認為，撇除財務考慮，「只租不買」還可以免除很多生活煩惱，「如果買了一棟獨立屋或鎮屋（townhouse）﹐我不相信在20年後，我還有力氣上下樓梯﹐更遑論除草﹐剷雪等。到了那個時候，我們也可以搬到安老院或長者公寓。」

對於長遠生活開支，離開香港前從事金融業的Bobby表示，夫妻二人用錢有限﹐而且已預留後備資金﹐不會着眼資產升值；另外，他們計劃投資100萬元，於有穩定派息的股票如銀行股，以股息補貼租金開支，「有些股票就算跌價亦會派息﹐以『TD Bank』為例﹐過往30年從無間斷（派息）。其他一些本地公用事業股都相當穩定﹐派息維持在4%至6%﹐回報算可觀﹐用來交租也好。」

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！