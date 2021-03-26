新西蘭國會通過動議，將設新例讓流產的在職人士擁有三天有薪喪親假，將成為全球第二個有此員工保障的國家。新西蘭希望其他國家跟隨做法，亦希望流產不再是社會禁忌，讓受苦的婦女可以更自在地尋求協助。

新西蘭議會周三一致通過新法例動議，在職人士若不幸流產或胎死腹中將有三天有薪的喪親假。提出此項議案的工黨議員安德森(Ginny Andersen)說，據她所知新西蘭將成為全球僅有第二個國家提供此項保障，印度婦女若不幸流產可有六周假期。她說︰「我僅希望我們可能是最先實施此例的國家，而不是最後一國，希望其他國家將會就一個有同情心和公平的休假制度展開立法，認清由流產和死胎帶來的痛苦與悲傷。」

安德森在國會表示，她知道有些僱主已經在為流產員工提供假期，但仍然有公司要求僱員「一次用光」病假，「這是殘酷的，這是不對的」。她希望新例可以消除有關流產的社會禁忌，「我希望這項議案可幫助婦女談到流產時感到更輕鬆自在，同時讓她們在經歷心身重挫時可以更輕易地去尋求協助與支持。」

這項議案在國會獲得一致贊成通過，未有遭受任何反對。民望高企的新西蘭總理阿德恩（Jacinda Ardern）領導工黨，在國會佔有多數優勢，她其中一項重要施政方針是加強女性權利，包括墮胎非刑事化，亦協助女性面對「月經貧窮」(period poverty)問題，由學校免費提供女性衞生用品。

美國有線新聞網絡

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