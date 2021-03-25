美國總統拜登上台後迅速撤銷上屆政府限制非法移民的政策，惹來拉丁美洲難民再次大舉北上，引發新一輪美墨邊境危機。拜登在任內首次記者會上強調做法沒問題，拒絕道歉。他宣稱非法移民進入美國存在季節性變化，在年初往往會較多人偷渡入境。拜登又自言，因此拉丁美洲難民視他為「好人」（nice guy），才會大舉前來美國。

記者問到邊境危機，質疑是拜登草率以行政命令廢除原有限制非法移民政策所致。拜登重申做法沒問題，他宣稱原本的措施毫無作用，未能減慢非法移民的增加速度。

拜登形容，特朗普政府的難民政策只是拆散孩子和母親，形容在法律和人類尊嚴上造成重大的負面影響，他不會為撤銷這種政策而道歉。

被質疑阻記者拍攝收容設施 拜登稱重視透明度

美國傳媒近日批評華府阻撓記者到邊境收容設施拍攝，有記者促請拜登確保允許傳媒定期查看邊境收容設施。拜登稱他會這樣做，但要等政府完成了某些行動，重申他的政府重視透明度。

拜登續指，執法人員在邊境遇到的絕大多數人都被遣送離開，並稱大多數偷渡客家庭在邊境被發現時都不會被容許進入美國。但他承認，有些家庭最終不會被遣返，原因是墨西哥拒絕接收。

華府正就此跟墨西哥商討，拜登表示情況將會獲得改善，讓所有人可以回去。

根據邊境管理部門的數字，在前總統特朗普任內的1月，發現偷渡客的次數為7294次，其中4546個家庭被驅逐，相當於62%。但2月政權交替後，大部分偷渡客家庭均獲准留在美國，之後再決定是否要驅逐。

美國霍士新聞

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