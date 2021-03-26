緬甸反軍政府示威持續，軍警連日來開槍鎮壓，人權組織「緬甸援助政治犯協會」（Assistance Association for Political Prisoners，AAPP）周五公佈，遭軍警射殺的示威者人數已突破300。

民眾不滿軍政府發動政變奪權上街示威，但軍警多次在清場時向眾人開槍。「AAPP」公佈周四有11人被殺害，目前死亡人數已累積至320，估計實際數字可能更高。緬甸傳媒報道，丹老市今天至少有三名示威者死亡。

另外，自2月1日民眾上街反抗軍方政變起，截至周四共有2,981人被捕、被起訴或判監，當中包括仍被囚禁的前國務資政昂山素姬、總統溫敏（Win Myint）等。

「救助兒童會」亦指至今逾20名兒童被殺，包括本周二遭射殺的曼德勒女童欽苗奇（Ma Khin Myo Chit）開槍，欽苗奇最後死於父親懷中，她的兄長亦被捕，欽苗奇之死引發民眾發動全國罷工。

全民盟仰光總部遭投擲汽油彈

另外今晨4時，全民盟位於最大城市仰光的總部遭人投擲汽油彈後發生小火，消防員接獲附近居民報案後趕到現場救援，大約一小時後火勢受控。負責管理總部建築的全民盟成員表示，事件中只有辦公室的入口被燒毀，他們已報警求助，拒絕猜度歹徒的犯案原因。

緬甸局勢不穩，世界銀行就將早前緬心今年經濟增長5.9%的估算，大幅調整為衰退10%，稱示威、罷工和軍方的行動都帶來嚴重影響。

軍警除了濫用暴力，亦經常趁機搶掠，有軍方人員在光天化日下公然強闖商店和民居洗劫，不論是珠寶首飾、平板電腦、現金等貴重物品，抑或是雪糕、鹹魚、石油氣罐等日用品，均無一倖免。

為進一步懲戒緬甸軍政府，美國、英國同時出手制裁由緬甸軍方操控的商業機構。美國財政部周四宣佈制裁由緬甸軍方操控的兩大商業機構，分別是緬甸經濟公司（Myanmar Economic Corporation，MEC）及緬甸經濟控股有限公司 （Myanmar Economic Holdings Limited，MEHL），而英國同日亦宣佈制裁緬甸經濟控股有限公司。

美聯社／法新社/美國有線新聞網絡/《蘋果》資料室

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