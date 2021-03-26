英國哈里王子和妻子梅根早前接受美國名嘴奧花雲費專訪，大吐皇室生活冤屈，事後皇室僅以61字聲明回應，大方得體又簡潔俐落，大受外界讚賞。英媒報道皇儲查理斯本來想「逐點回應」哈里和梅根的說法，只是最終作罷，以免爭拗持續。

英媒報道查理斯對哈里梅根某些言論尤其憂傷，包括皇室存在種族主義，以及哈里提到夫婦二人不再履行皇室工作並搬到美國後，查理斯沒有再在財政上支援他們。皇室專家尼科爾（Katie Nicholl）指，查理斯本來想作出更詳盡的回應，「我的理解是查理斯想發表更詳細聲明回應奧花雲費這個專訪，可能會逐點逐點說明。但經過一夜考慮，最後決定只發表簡短聲明較好，因為逐點回應的話可能造成更多傷害，也會提供更多『彈藥』令爭拗持續」。

哈里梅根專訪言論令查理斯傷心

哈里和梅根的專訪播出後，白金漢宮發表61字聲明回應，指對於哈里夫婦二人過去數年面對的挑戰「全家都感到傷感」，亦關注到他們提及的種族問題，「儘管某些記憶或有差異，這些問題都將獲認真對待，將由家人私下處理。哈里，梅根和阿奇永遠都會是深愛的家庭成員」。

尼科爾說哈里聲稱父親沒再支援他們，對這一點查理斯「特別沮喪」，因為當他與梅根住在加拿大時，查理斯仍然繼續有提供金錢資助。

梅根友人：皇室家庭至今沒人與梅根聯絡

有報道指節目播出後，哈里曾與查理斯及哥哥威廉談話，但梅根的朋友蓋爾金（Gayle King）在哥倫比亞廣播公司的《今天早晨》節目提到︰「皇室家庭至今沒有任何人跟梅根說過話。」她指皇室聲稱私下處理事情，卻未有下文，令兩人不快。她又聲稱及批評皇室發放虛假故事，繼續貶損梅根。

英國《每日鏡報》

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