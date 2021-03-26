美國前總統特朗普周四接受電視台訪問時，為1月6日佔領國會事件的示威者辯護，他指當日的示威者對議員是「零威脅」，同時批評執法部門只針對性「迫害」闖入國會大樓的人，卻對左翼示威者毫無行動。

特朗普接受霍士新聞主持人英格拉漢姆（Laura Ingraham）訪問，他承認衝擊國會的示威者「不應該那樣做」，但他同時強調示威者沒有威脅。特朗普說：「有些人進去了，他們跟警察和警衞親吻和擁抱，他們關係良好，很多人被叫進去，他們曾進去之後又走出來。」

目前有超過300人因與國會佔領事件有關而被控，當局指至少100人會被檢控。

特朗普也曾被民主黨提出彈劾，指控他煽動暴力導致國會被示威者衝擊及佔領，眾議院雖贊成以「煽動叛亂」罪名彈劾特朗普，但彈劾案未獲參議院通過而告一段落。

美聯社

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！