（北美通訊）加拿大收緊外國投資規定，避免知識產權、敏感技術及重要企業落入外國政府或其代理手中。政府同時要求高等學府在評估研究項目資金時，將國家安全列為其中一個考慮因素。加拿大創新、科學和工業部長商鵬飛（Francois-Philippe Champagne）表示，政府將繼續採取必要行動，保護國家安全，同時對有利於加拿大就業和經濟繁榮的投資保持開放態度。

商鵬飛周三公佈修訂後的最新指引，對外國收購或投資加拿大有關創新、關鍵領域，以及高端科技，如開發人工智能、量子科學、生物和機械人技術等，納入被認為具有潛在戰略意義、需要進行國家安全審查的資產類別。當中包括一份列有31種關鍵礦產的清單。

商鵬飛同時宣佈，政府將要求大學和資助委員會制定新的風險準則，將國家安全納入評估研究項目資金的考慮因素。加拿大安全情報局過去已一再警告，有外國政府資助的人以加拿大為目標，企圖透過參與研究項目或加入公司，竊取加拿大的資料和知識產權。

加拿大熟悉智識產權的律師欣頓（Jim Hinton）相信，渥太華是發出訊號表明，當事情涉及本地的科研學院或資助機構時，加拿大不會再以開放或友善態度，對待那些潛在威脅加拿大安全的外國政府。

多倫多律師格洛索普（Peter Glossop）認為，新指引是對那些只懂依賴外國投資的大學研究人員發出警號。「我認為加拿大的大學在某些情況下，對保護自己的研究成果，採取的態度太天真；而這次修訂是給他們一個清晰的訊息：你們必須嚴謹看待這些資訊，日後的審批敏感度會非常高。」

格洛索普亦指出，渥太華收緊對關鍵礦產的外國投資規定的審查，是時代指標，因加拿大和美國正試圖減少對中國和俄羅斯的關鍵礦產的依賴。被加拿大列為關鍵礦產類別的包括鋰、鈷、鎳和錳等，對於電動汽車電池、太陽能板和風力渦輪機等新能源和清潔技術的應用不可或缺。

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