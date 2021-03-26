埃及周五發生嚴重火車追撞意外，當地衞生部門指目前至少有32死及66人受傷。當局初步調查指，有「不知名人士」按下一班火車的緊急煞車系統，後方火車未能及時停下，釀成這宗慘劇。

這宗嚴重意外發生在埃及首都以南約460公里的索哈傑省（Sohag），從現場拍到的相片可見，有多卡火車被撞至翻側。據當局發出的聲明，數十輛救護車立即趕到現場救援，目前已造成至少32人死及66人受傷。

埃及鐵路管理部門經初步調查後指出，其中一班火車的緊急煞車掣被「不知名人士」按下，緊隨其後的另一班火車收掣不及導致追撞，詳細情況仍有待進一步調查。

埃及鐵路意外頻生

法新社報道指，埃及鐵路系統致命意外頻生，外界歸咎於基建及維護不足。其中一件最嚴重意外發生於2002年，有火車起火導致373人喪生，2019年亦有火車在開羅火車站出軌後起火，超過20人喪生，時任交通部長引咎辭職。

法新社/路透社

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