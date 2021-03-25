國際疫苗爭奪戰升級，正爆發第三波武漢肺炎疫情的歐盟各成員國領袖昨日舉行視像峯會，通過收緊疫苗出口管制，尋求把區內製造的疫苗，優先讓歐盟民眾接種，矛頭直指大量進口的英國。另外，全球最大疫苗生產商印度血清研究所（SII）也暫停出口，先滿足國內武肺疫苗接種需求。

歐盟委員會前日公佈擴大疫苗出口管制範圍，再多17個目的地需要申請出口牌照，連挪威和瑞士也不例外。藥廠若積壓太多未付運給區內的疫苗定單，出口也會受限制。另外，歐盟會以互惠原則、出口目的地接種率及當地疫情嚴重情況，作為批准出口的依據。

意搜AZ廠沒收幾百萬針

新政策擺明車馬衝着英國及其藥廠阿斯利康（AZ）而來，該公司原先承諾年中向歐盟付運三億劑疫苗，但年初卻以產能不足為由，把目標砍至一億，被轟重英輕歐。歐盟委員會副主席東布羅夫斯基斯不諱言：「我要特別點名英國，當歐盟（自1月以來）向英國出口了約1,000萬劑疫苗，同期歐盟由英國進口卻是零。」

阿斯利康在英國和歐盟各有兩座廠房生產與牛津大學聯合研製的武肺疫苗，歐盟希望當地兩座廠房先滿足區內4.5億民眾的需求。剛脫歐的英國不但比歐盟更早下定單購買疫苗，也更早展開大規模疫苗接種計劃，目前英國至少有45%人口施打了第一針，比例拋離歐盟的不足13%。

上周末，意大利應歐盟委員會的要求，派保安部隊搜查阿斯利康在羅馬附近一座廠房，搜出2,900萬劑AZ疫苗，沒收了幾百萬針。當地傳媒指這批貨原定是運去英國，但廠方澄清，這些疫苗正在廠內進行最後的品質檢測，當中1,600萬劑本來就是留給歐盟，其餘則準備交付世衞的疫苗公平分配計劃COVAX。英國、歐盟前日發表聯合聲明為疫苗爭奪戰降溫，表示兩地正採取特別措施，「尋求製造雙贏局面，擴大疫苗供應，滿足所有民眾需求」，但雙方未有透露詳細內容。

印度SII暫停出口

限制疫苗出口的不只是歐盟，就連疫苗大國印度自身也供不應求，莫迪政府宣布由下月起，45歲以上全民接種後，要求代工生產AZ疫苗的SII交付1.41億劑，差不多是該公司兩個月的總產能。消息指，SII昨起已暫停出口。

路透社