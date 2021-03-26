英國《衞報》報道，英女皇在保護文化財產的法律上得到豁免後，警方被禁止在其私人物業內搜索被盜或被掠奪的文物。英女皇發言人否認私人物業內有這些文物，白金漢宮及政府均拒絕透露為英女皇提供特權的原因。

賦予英女皇特權的數碼文化傳媒及體育部拒絕透露是否先由侍臣或官員提出決定，更拒公開一系列的電郵，料涉有關賦予豁免權的原因。英國《衞報》指根據《信息自由法》獲得的文件，顯示當局在提交議會的法案中，提及豁免權時亦使用含糊字眼。

保護文化財產法例於2017年生效，主要為了保護戰爭區的文化財產，針對從這些地方非法販運的被盜或被掠奪文物。該法列明買賣這些文物屬刑事罪行，最高可判囚7年，若懷疑有人存放非法獲取的文物，警察亦有權作搜查。

上月女皇被揭擬修法免公開私人財產

英女皇私人秘書回應指，該法包含「容許（警方）闖入領地的權力，此舉會損害王室利益」。他又解釋豁免僅適用於英女皇的私人物業，警方仍能在其官邸內搜查。

英媒2月亦曾揭發，英女皇曾游說官員更改法案，包括經其私人律師干預下修改法案，以避公開她的私人財產。報道觸發逾6萬人聯署要求調查。

英國《衞報》

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