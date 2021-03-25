北韓在美國總統拜登淡化周日試射巡航導彈後，昨天旋即試射兩枚短程彈道導彈，是北韓近一年來和拜登年初上台後第一次。分析指拜登刻意淡化的舉動，反令北韓覺得遭漠視，恢復進入挑釁逐步升級以增加核談判籌碼的模式，日後可能試射更長程彈道導彈。

南韓聯合參謀本部表示，韓軍捕捉到北韓分別在本港昨早6時6分和6時25分，在東部咸鏡南道咸州一帶，向東面日本海發射短程導彈，射程約450公里，飛行高度約60公里。消息指韓美情報部門均認為，發射短程彈道導彈的可能性較大。日本則指兩導彈分別飛行420公里和430公里，未有落入日本專屬經濟海域。

菅義偉轟威脅區內和平

韓聯社引述韓軍消息，指這次試射用了導彈發射車，領袖金正恩可能在現場觀看。專家指從射程和射高推測，北韓可能試射與俄羅斯「伊斯坎德爾」導彈相似的KN-23導彈改進型，或者是地對地戰術導彈（ATACMS）；前者射程400到600公里，後者400多公里，皆具在飛行末段可作二次爬升的特點。北韓1月閱兵曾展示KN-23改進型。

北韓在東京奧運傳聖火展開之日，向日本方向射導彈。日本首相菅義偉批評試射威脅日本和區內和平及穩定，並違反聯合國決議，他矢言會確保奧運安全舉行，下月訪問華盛頓時會與拜登討論這次試射。日本亦透過駐華大使館，向北韓提出正式抗議。

美軍印太司令部指事件反映了北韓違禁的武器計劃威脅鄰國和國際社會。南韓外長鄭義溶在首爾會晤來訪的俄羅斯外長拉夫羅夫後，對試射表示「深切關注」，促北韓守和平承諾。拉夫羅夫表示有關國家應盡快恢復對話。中國外交部指維持朝鮮半島的和平及穩定，是全人類的目標。

疑回應拜登「一笑置之」

北韓周日在西部向黃海試射兩枚短程巡航導彈，美韓兩日後才低調承認有此事，並稱射非彈道導彈未違聯合國禁令，拜登稱「這是尋常事」。美國智庫「國家利益中心」北韓專家卡齊亞尼斯指，這次試射最有可能是回應拜登淡化周日試射和看似「一笑置之」，指北韓會利用任何美國漠視他們的舉動，將挑釁升級。

北韓2017年進行了核試和洲際彈道導彈試射，之後三次美朝峯會未能化解無核化僵局，北韓前年開始至少16次試射短程武器。專家指美國不應低估北韓在短程導彈的進展，尤其是金正恩1月聲稱已有能力將小型化核彈頭裝上戰術導彈。

威爾遜中心北韓專家李珍（音譯）認為，「北韓看來回到以挑釁提高張力和爭取注意的慣見模式」，指美國前任總統特朗普容忍北韓試射非長程彈道導彈，但她相信拜登政府會對抗北韓違聯合國決議的舉動。南韓世宗研究所高級研究員鄭相昌卻認為，拜登政府如就這次試射實施制裁，北韓會視為確認華府行「敵對政策」，會再試射其他武器，如潛射彈道導彈。

韓聯社/法新社/路透社/美聯社

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