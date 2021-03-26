熊膽自古以來被視為名貴藥材，但從活熊身上直接提取膽汁的過程極其殘忍，有保護動物組織在越南搗破一個非法熊膽場，兩隻熊過去17年來在漆黑一片的惡劣環境生活，唯一看到陽光時間就是承受被針筒提取膽汁的痛苦。

慈善組織Four Paws早前發現越南北部山羅省有非法熊膽場，兩隻亞洲黑熊（Asiatic bears）被困，雄性黑熊名為「Xuan」，據悉在2004年仍是幼熊時已被困，另一隻雌性黑熊叫做「Mo」，未知已被困多久。

兩隻黑熊居住的環境相當惡劣，拯救人員指鐵籠非常骯髒而且充滿鐵鏽，由於這個熊膽場是在地底，幾乎沒有甚麼通風系統，「Xuan」和「Mo」無法呼吸到新鮮空氣，平常只是吃一些腐爛蔬菜維持生命，只有被人抽取膽汁時才有機會離開地牢。

獸醫發現兩隻熊皆患有膽囊相關疾病，因為被針筒反覆刺進膽囊造成感染，如果沒有進行麻醉，熊更會承受巨大痛楚。「Xuan」更被發現超重及有肝病，多顆牙齒掉落，因為牠們不時嘗試咬鐵籠希望逃脫。

被送往保護區 康復之路漫長

「Xuan」和「Mo」被送往寧平市的熊保護區，獸醫指康復過程將會相當漫長。當地是越南野生動植物保護宣傳和教育中心，目前已有40隻熊居住，大多數都曾被非法提取膽汁，或是非法走私野生動物的受害者。

以往熊膽只會從死熊身上摘取，但自1980年代起，有農民開始從活熊身上提取膽汁，越南在1992年立法禁止，然而在中國仍是合法，在武漢肺炎爆發初期，甚至有人宣稱吃熊膽有助痊癒。

英國《每日郵報》

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