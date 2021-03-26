不少研究武漢肺炎病毒源頭的專家，都將矛頭指向中國人食野味陋習，繼而衍生的龐大販賣野生動物貿易鏈。在亞洲和非洲獵殺和買賣野生動物的行為禁之不絕，英媒評論指不法分子通過非法渠道將野生動物進口到中國，中國是責無旁貸，須採取更多措施規管。

世衞預防動物病毒傳人仍無進展

英國《每日郵報》評論文章指，世衞宣佈武肺大流行已屆一周年，但預防未來再有病毒從動物傳人的工作仍毫無進展。在亞洲和非洲，虐待野生動物的案例多不勝數，有動物更被視為有很高的藥用價值或有食用需求，導致東亞地區非法繁殖獅子、老虎等後，很多犯罪組織利用邊境漏洞走私到中國境內。

撰寫評論的《獨立報》老闆列別杰夫（Evgeny Lebedev）呼籲，大眾必須嚴肅關注東亞和東南亞地區獵殺野生動物問題，並點名中國、泰國、老撾、柬埔寨和印尼等國必須採取更多行動，停止獵殺、非法繁殖野生動物和野味市場。

中國當局或怕受牽連拒披露武肺病毒源頭詳情

文章指雖然中國政府在疫情爆發後，有立法收緊野味買賣活動﹐但仍不足以打擊這門總值高達530億英磅（約5,727億港元）的生意。評論又認為世衞專家在中國境內調查武肺病毒源頭未獲公平公開的機會，「這種掩飾行為應不容許發生」。列別杰夫認為中國醫療部門可能有更多資訊，但當局怕受牽連或觸及國內對野生動物的馬虎監管工作，因此沒披露詳情。

中國今年10月將主辦全球生物多樣性大會，文章指中國政府必須承諾永久禁止買賣、消費、獵殺珍貴野生動物，並鼓勵其他國家追隨其步伐。列別杰夫指不法野味貿易應視為國家安全威脅，呼籲英國政府可當成公共衞生及安全議題認真看待。

英國《每日郵報》

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