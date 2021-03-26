（北美通訊）新澤西州規模最大的高等學府羅格斯大學（Rutgers University）要求入讀2021年秋季課程的所有學生，都必須要預先接種武漢肺炎疫苗，成為全美第一所要求學生提供疫苗接種證明才可以到校園上課的大學。校長霍洛韋（Jonathan Holloway）周四在給學生的郵件中強調，做法有助為學生提供更安全、更穩健的大學體驗。

根據學校規定，疫苗接種證明規定適用於秋季開始到校內New Brunswick、Newark和Camden三個校園上課的所有學生，學生如有可以就醫療或宗教原因申請豁免。而只接受網上課程或遙距上課、毋須使用校園設施的學生，則不用提供疫苗接種證明。學校同時強烈建議教職員都接種疫苗。

疫苗接種證明只接受在美國獲批准使用的疫苗，即現時只限莫德納（Moderna）、輝瑞（Pfizer）和莊生（Johnson & Johnson）的疫苗。未滿18歲的學生則只限輝瑞疫苗。

雖然新澤西州州長梅菲（Phil Murphy）表示，會探討向新澤西州人發出疫苗護照的可行性，但法律專家質疑公司和僱主是否可以強制員工接種疫苗。食品及藥物監督管理局（FDA）的指引亦明確指出，接種疫苗必須是自願性質。不過，大學發言人表示，學校的法律總顧問辦公室已進行過徹底研究，認為校方做法無問題。

羅格斯大學的三個校園共招收了約7萬名學生。根據學校資料，自去年5月以來，有1,756名學生染上武漢肺炎。

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