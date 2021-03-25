俄羅斯在囚反對派納瓦爾尼（Alexei Navalny）的律師周四引述這名「普京眼中釘」指，他遭到獄方酷刑虐待，包括剝奪睡眠，且背部和右腳出現劇痛，而右腳甚至無法如常活動。納瓦爾尼的妻子形容，這是當權者報復納瓦爾尼之前領頭的反對派活動，要求即時停止及放人，讓他可以接受治療。但俄羅斯獄方否認相關說法，強調納瓦爾尼的健康「穩定及令人滿意」。

納瓦爾尼的律師之前表示，他們不被准許在監獄探望，至周四終得以探監。律師之後向傳媒披露，納瓦爾尼正面臨健康問題，並批評獄方拒絕讓醫生替納瓦爾尼檢查的要求。

律師表示：「在我看來，他（納瓦爾尼）的健康狀況實在不好，因為他的背部和右腳都有強烈痛楚。而其中一隻腳甚至無法如常活動。」

獄方否認指控 重申健康「令人滿意」

納瓦爾尼的妻子尤利婭（Yulia Navalnaya）在Instagram發帖，要求獄中即時釋放納瓦爾尼，讓他可以接受治療，並批評當局是對納瓦爾尼作出報復。

俄羅斯聯邦監獄管理局回應指，納瓦爾尼的健康狀況穩定且令人滿意，並已在周三應囚犯本人要求而接受身體檢查。

路透社／德國之聲

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