WILMINGTON, DELAWARE - JULY 14: Democratic presidential candidate former Vice President Joe Biden speaks at the Chase Center July 14, 2020 in Wilmington, Delaware. Biden delivered remarks on his campaign's 'Build Back Better' clean energy economic plan. (Photo by Chip Somodevilla/Getty Images)
美國拜登新政府日前跟中國舉行首次高層對話，美國總統拜登在上任後首次正式記者會，也有談及中美關係。拜登表示，他已經向中國國家主席習近平明確表示，美國不會尋求跟中國對抗，但堅持要求中國遵守公平競爭和公平貿易的國際規則。
拜登表示，他對習近平非常了解，因為他曾擔任前總統奧巴馬的副總統，跟對方接觸一個又一個小時。他又形容習近平：「像（俄羅斯總統）普京一樣，他（習近平）也認為，獨裁會成為未來的潮流，民主不可能在日益複雜的世界發揮作用。他的身體沒有民主，但是他是一個聰明，聰明的人。」
拜登續稱，他對未來有不同的看法，就是需要在美國工人和科學研究上作出大量投資，才能與中國競爭。他稱：「雖然我們知道競爭將會十分激烈，但我們並不尋求對抗。我們將堅持中國要遵守國際規則，就是公平競爭、公平執行、公平貿易。」
人權問題是中美關係重要一環，拜登表示，美國將與盟國合作，促使中國對其在台灣、香港、南海的行徑，以及對維吾爾人的遭遇負上責任。
拜登表示，上任後曾與習近平通話兩小時，並直接告訴對方：「只要你（習近平）和你的國家（中國）繼續公然侵犯人權，我們將以繼續把議題提出來，讓世界知道發生甚麼事。」
路透社
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