美國拜登新政府日前跟中國舉行首次高層對話，美國總統拜登在上任後首次正式記者會，也有談及中美關係。拜登表示，他已經向中國國家主席習近平明確表示，美國不會尋求跟中國對抗，但堅持要求中國遵守公平競爭和公平貿易的國際規則。

拜登表示，他對習近平非常了解，因為他曾擔任前總統奧巴馬的副總統，跟對方接觸一個又一個小時。他又形容習近平：「像（俄羅斯總統）普京一樣，他（習近平）也認為，獨裁會成為未來的潮流，民主不可能在日益複雜的世界發揮作用。他的身體沒有民主，但是他是一個聰明，聰明的人。」

拜登續稱，他對未來有不同的看法，就是需要在美國工人和科學研究上作出大量投資，才能與中國競爭。他稱：「雖然我們知道競爭將會十分激烈，但我們並不尋求對抗。我們將堅持中國要遵守國際規則，就是公平競爭、公平執行、公平貿易。」

人權問題是中美關係重要一環，拜登表示，美國將與盟國合作，促使中國對其在台灣、香港、南海的行徑，以及對維吾爾人的遭遇負上責任。

拜登表示，上任後曾與習近平通話兩小時，並直接告訴對方：「只要你（習近平）和你的國家（中國）繼續公然侵犯人權，我們將以繼續把議題提出來，讓世界知道發生甚麼事。」

路透社

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