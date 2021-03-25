南韓傳媒昨引述消息指，北韓有滙款公司與國家安全部合作，舉報脫北者的家屬，已有一人被捕。北韓國家安全部又針對「在中國和北韓邊境地區使用中國手提電話的人」，指「必須要以革命之名狠狠地擊倒」。

報道引述北韓咸鏡北道的消息人士指，「國家安全部於本月11日在回龍拘捕一名譯音姓崔的男子，他被發現從已在南韓定居的女兒收取滙款」。據了解，該男子並不知道滙款公司與國家安全部合作，在該公司與身在南韓的女兒通電話和收取滙款，離開時隨即被捕。消息指「國家安全部充公該男子所得的約8,000元人民幣（9,511港元）款項，現正被扣押受查」。

他指國家安全部急於交出成績，向滙款公司表示不會就其非法使用中國手機一事問話，「籠絡滙款公司和拘捕滙款的脫北者家人，合謀把有關人士送入再教育營。相信該男子難逃一劫，因為國家安全部已發現其女兒身在南韓」。他表示今次事件已在當地流傳，「這裏已變成一個可怕的地方，在國家安全部恐嚇和威迫下，人人互相舉報」。

迫交出中國手機阻偷渡

他又指北韓國家安全部正迫使擁有或使用中國手機的人交出手機，看似是為了阻止偷渡、走私和脫北以防控疫情，但「幾乎沒有人聽從命令，因為無人相信政府。」南韓《每日朝鮮》