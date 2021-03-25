路透社周四報道，香港政府向多國領事館發信，要求對方停止接受BNO為旅遊證件，同時建議以香港特區護照作取代。英國外交部發言人其後回應報道，強調香港政府無權決定外國政府承認哪些護照屬於有效，而英方將繼續發出BNO護照，也仍然是有效的旅行證件。

除了英方駁斥港府要求，報道也指出，有看過港府該信件的西方外交高官表示：「大多數國家都將會無視這封信……這只是香港政府的嘗試……他們無權告訴任何國家能夠承認哪些外國護照。」另一外國駐港大使表示，港府傳統上不會採取這種做法，因為通常都會顧及香港的國際金融中心地位。

報道續指，日本、南韓、意大利、瑞典和新西蘭的官員均證實，仍然會認可BNO護照。南韓外交部稱沒有收到相關信件。暫不確認美國是否也收到信件，但美國國務院發言人重申BNO仍然有效，可用於申請美國簽證和前往美國。

不過，近期立場親中的匈牙利則表示，已經開始討論改變工作假期（Working Holiday）計劃。

路透社

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