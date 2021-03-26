多家國際名牌公司因為關注新疆人權問題暫停採用「新疆棉」而遭內地網民狙擊杯葛，包括國際連鎖時裝品牌H&M、運動名牌Nike以及Adidas等成為抗議目標。提倡棉花可持續生產的非政府組織、瑞士良好棉花發展協會(Better Cotton Initiative)10月宣佈關注人權狀況而暫停許可新疆棉花而受攻擊，而BCI的成員就包括了H&M、Nike、Adidas以及擁有Uniqlo（優衣庫）與GU（極優）的日本零售巨頭迅銷公司(Fast Retailing)。

這些外國品牌打進中國市埸，除了開設數以百計的門市店舖，亦設有不少工廠進行生產。

西班牙時裝集團Inditex

Inditex在中國大陸有337間門市，包括141間Zara，並在北京王府井開設了全亞洲最大的旗艦店，不過集團未有公佈在中國的營業額，官方網頁只表示透過477間供應商管理中國的2,318間工廠，強調所用棉料全部是有機以及循環再造物料，直至2025年都經BCI採購。

瑞典連鎖巨頭H&M

H&M在中國有505間店舖，截至2020年11月的12個月中，中國是H＆M的第四大市場，銷售額達97.5億瑞典克朗(87.6億港元)。中國和孟加拉都是H&M最大的時裝生產市場，直接擁有或有合約關係的中國工廠超過1,300間。在BCI表態之後，H&M也宣佈不再採購新疆棉花。

美國運動品牌Nike

Nike在其財務報告中表示，截至2月底的季度，在大中華地區收入增長51％，總計22.8億美元(177.8億港元)。其網頁表示不再採購新疆棉，並持續關注原材料的「可追溯性」。

德國運動品牌Adidas

Adidas在2020年的總銷售額為184億歐元(1683億港元)，中國(不包括Reebok品牌)佔43億歐元(393億港元)。年度報告稱，Adidas產品中，15%鞋類產品、20%服裝、36%配件及裝備如球類和袋是在中國生產的。

該公司的2020年社會影響報告表示，集團已呼籲供應商停止採購新疆棉，並支持BCI的決定，又指BCI是集團的棉花「主要來源」。

日本迅銷公司Fast Retailing

迅銷公司在中國設有800間Uniqlo分店，與日本的分店數量相若，2020年第四季度在中國取得巨大利潤，該公司報告稱，在截至2020年8月31日的財年中，中國大陸，香港和台灣地區的收入為4,559億日圓（324億港元），佔總收入的22%。該公司逾半布料廠和縫紉廠設於中國。

迅銷表示，Uniqlo沒有產品在新疆生產，生產夥伴也沒有在該地區分包給紡織廠或紡紗廠。

日本連鎖店無印良品Muji

無印良品全球有975間分店，中國佔275間，公司表示有使用新疆棉，母公司良品計劃(Ryohin Keikaku Co)發聲明表示，公司對新疆強迫勞動及歧視的報道感到關注，最近委托了一家獨立審計組織到新疆的工廠進行調查，並表示迄今未發現重大問題。

路透社

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