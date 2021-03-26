中國壓迫香港自由觸發港人移民潮，加拿大金融交易與報告分析中心（FINTRAC）數據顯示，去年從香港銀行體系經電子轉賬（EFT）方式，轉移至加拿大銀行體系的資金達436億加元（約2,690億港元），創2012年有記錄以來新高，相當於香港近2%存款被移走。

加拿大當局自2012年起因應反洗黑錢政策，要求記錄所有價值逾1萬加元（約6.2萬港元）的匯款。2020年從香港轉至加拿大的存款金額，較2019年增加10%，與2016年相比更增加46%，436億加元亦相當於香港銀行體系存款總額的1.9%。

港府過去一直聲稱未見明顯走資

香港政府此前一直表示沒有明顯資本外流，不過總部設於加拿大多倫多的Equitable Bank表示，自去年6月中國強推港版國安法後，來自香港的存款數字便急增。由於當局只統計多於1萬加元的資金轉移，估計還有更多較小額的資金轉移未被計算，一些透過虛擬貨幣的交易亦未有計算在內。

Equitable Bank又指，該行以香港電話號碼登記開戶的戶口平均結餘總額，在去年6月至今個月中有30%增長，而非港電話號碼戶口的增幅只是約4%，顯示港戶口有大量資金流入。

加拿大在上世紀香港主權移交前，已是港人熱門移民目的地，不少移民加國的港人嚮往當地的民主自由、教育較完善，部分人亦會在移民前放售手中物業。

移民顧問：每戶移加家庭平均帶約千萬資產

Anlex灝鏘移民行政總裁羅立光表示，相信香港移民可帶動加拿大經濟，而去年至今協助的36個移民加拿大家庭中，每個家庭平均帶同約150萬加元（約926萬港元）移居。另一顧問公司的律師哈維（Jean-Francois Harvey）表示，他自去年中處理的香港較富裕移民個案增加5倍，客戶最少會帶同100萬加元（約617萬港元）移民，最多更達1,000萬加元（約6,171萬港元）以上。

加拿大政府去年接獲8,121宗來自香港的簽證申請，按年增長約10%。路透社透露曾訪問多名移民加國的專業人士，形容轉移至加拿大的資源將很多。由於疫情妨礙國際貿易，預料當疫情結束，相關金額將較現時更大，英國和澳洲亦可能有類似情況。美國銀行1月時估計，今年香港將有2,800億港元資金因移民流出海外，估計當中不少資金會被投放至地產市場。

路透社形容加拿大對不少1997年移民的港人而言屬「第二個家」，儘管不少人後來回流，在港加國公民至今仍達30萬，是加拿大最大海外族群。英國政府亦估計，未來5年或會有32萬港人持BNO特殊簽證前往當地。

加拿大難民及公民部部門迪奇諾（Marco Mendicino）去年宣佈，加拿大將放寬對香港青年的工作簽證申請，鼓勵近年畢業的香港大學生及專業人士移居加拿大。

路透社

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