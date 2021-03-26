中國制裁英國4個實體及9名人士，指他們對新疆「惡意傳播謊言和虛假信息」，被制裁之一的保守黨前黨魁施志安（Iain Duncan Smith）稱視制裁為自己的「榮譽徽章」。香港監察（Hong Kong Watch）則發聲明指，英國不應視制裁關注侵犯人權人士的國家為夥伴。

施志安在Twitter發文回應自己被中方制裁，「痛斥中共政府損害香港人權及對種族滅絕維吾爾族人是我們的責任，我們這些在法治下得以享受自由的人，必須為那些被滅聲的人發聲。如果這樣令中國將怒氣發洩在我身上，我願意戴上這榮譽徽章」。

施志安一向關心香港及新疆問題，他早前便呼籲下議院支持上議院提出的貿易法案修正案，如獲通過日後若英國的貿易夥伴被判定犯下種族滅絕罪行，便會要求政府採取相應行動。施志安早前在英國《衞報》撰文指，「這不但是向中共政府，更是向那些在可怕壓迫環境下工作的人發出信號，自由世界看到他們的抗爭」。

香港觀察：中英關係「黃金時代」告終

關注香港人權的組織香港監察在網站發聲明，形容中國對英國實施制裁，正式象徵所謂的中英關係「黃金時代」終結，尤其是中國制裁對象是關注侵害人權的國會議員、律師、學者及社運人士，英國不能再將這種國家視為夥伴或遵守國際秩序的國家。

香港監察指當中國連英國保守黨的人權委員會也要納入制裁，英國政府是時候想想為何仍不行動去制裁香港打壓人權的官員和實體，指政府應全力追究中方損害人權的責任，並全面審視對中國的戰略依賴，包括英國金融和養老基金在牽涉侵犯人權行為的中國公司中的角色，以及引援《馬格尼茨基法》對中國實行針對性制裁。

Twitter/香港監察官網

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