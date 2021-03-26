歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）周四表示，除非阿斯利康向歐盟交付了所承諾的疫苗劑量，否則將不能把在歐盟區內生產的疫苗出口到其他地區。

馮德萊恩表示：「我認為很清晰，該公司首先必須趕上進度，履行與歐盟成員國的合約，然後才能再次出口疫苗。」倘若她所說的限制措施成真，恐怕會加深歐盟與英國之間的疫苗矛盾。

在歐盟周四峰會上，歐盟各國領導人均支持歐盟委員會的疫苗出口授權計劃，同時認知到必須保護疫苗生產的國際供應鏈。歐盟聲明提到，加速疫苗的生產、交付和安排接種，對於克服疫情是至關重要，且迫在眉睫。

而英歐雙方曾在周三會面後發表聯合聲明，表示正尋求合作方式，務求達致雙贏局面，但未交代細節。暫未知歐盟對阿斯利康疫苗的出口禁令，將會構成甚麼影響。

除了英國，其他國家可能更受到歐盟禁令影響。例如澳洲，原定本月獲得在意大利工廠包裝的25萬劑阿斯利康疫苗，但遭到歐盟禁止出口。

英國曾經批評歐盟實施「疫苗民族主義」，但馮德萊恩反指歐盟是全球出口疫苗最多的地區，12月初至今向各國已經輸出7,700萬劑疫苗。據報當中超過四分一的疫苗均是輸往英國。而馮德萊恩更呼籲英國和其他國家仿傚歐盟，增加疫苗出口。

法新社／路透社

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