為進一步懲戒2月發動政變的緬甸軍政府，美國財政部和英國昨宣佈制裁由緬軍操控的商業機構，凍結資產，預料其各項外資合作將會中斷。

操控逾百公司

美國財政部將緬甸經濟公司（MEC）及緬甸經濟控股有限公司 （MEHL）列入黑名單，是美方首次制裁與軍方有關的商業單位。兩間公司據傳由軍頭敏昂萊控制，操控國內各行業逾百間公司；其中1997年成立的MEC主要染指礦業和工業製作，1980年代設立的MEHL則控制啤酒、香煙、電訊和房產等民生企業，各自坐擁銀行和土地。

按美國過去制裁例子，若上述兩企業受制裁，國際企業將不能再與它們合作。英國亦宣佈制裁MEHL，指該公司出錢支持緬甸軍種族清洗羅興亞族。本月初聯合國呼籲外資停止與緬軍做生意，但目前只有日本麒麟公開譴責政變及與企業夥伴MEHL割席；瑞典服裝連鎖店H&M則以局勢不穩為由，停止向當地廠商下單；美國可口可樂和英國Unilever當地廠房仍有運作。

緬甸新一屆議會原定今年2月1日復會，但當天軍政府發動政變，拘控資政昂山素姬和總統溫敏等民選代表，激發公民流血抗爭，至今逾270人遭軍警槍殺；軍政府奪權後，曾欲提取緬甸央行存於美國紐約聯邦儲備銀行的10億美元（78億港元），美國總統拜登2月11日簽署行政命令凍結這筆儲備，其後制裁軍中政要及三間寶石公司。

路透社/卡塔爾半島電視台