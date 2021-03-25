美國總統拜登上任64日後，終於舉行第一個正式記者會。拜登表示，預期自己將在2024年競逐連任總統。他又談到武漢肺炎疫苗接種事宜，強調其政府提早完成了替美國人接種1億劑疫苗的目標，並訂下上任100日完成2億接種的新目標。

美國在新政府上台後58日完成接種1億劑的目標，拜登在記者會上宣告2億劑接種的新目標。拜登表示：「我承認這是雄心勃勃的，是我們當初目標的兩倍，而世上沒有其他國家能夠做到。」

根據白宮表示，截至周三，美國已經完成了1.3億劑接種。其中，有8,500萬人注射了第一劑疫苗，約4,500萬人已完成了兩劑疫苗接種。

除了接種疫苗，拜登也談到，新聞報道提到尋求失業救濟金的人數大幅減少，形容美國經濟有所進展。但他強調：「仍然有太多美國人失業，太多家庭仍受到傷害，（政府）還有很多工作要做。但是我可以對美國人說：幫助在這裡，希望就在眼前。」

拜登威脅共和黨配合政治議程 否則就是分化

儘管他所屬的民主黨已經在國會參眾兩院佔據大多數，但拜登要求共和黨議員作出抉擇，是要幫他一把，推展應對氣候變化、收緊槍械管制、移民改革等議題，抑或繼續「政治分化」。

拜登表示：「我所知的是，我是受（美國人）聘來解決問題，而不是製造分化。」他把矛頭指向參議院的拉布機制（filibuster），即使宣稱支持參議員應該擁有以拖延參議院表決的發言權，但他指美國人已經厭倦了議員拉布，又形容議員這種拉布權力正「以巨大方式遭到濫用」。拜登警告共和黨議員不要繼續食古不化，否則他會考慮在部分議題上廢除拉布規定。

在現有機制下，參議院審議大部分議題均需要獲得60張贊成票才能剪布，進行表決程序。這是作為少數黨的共和黨現時能夠在國會抗衡民主黨的僅有方法，而民主黨和拜登在爭議議題上需要作出一定程度妥協，才有望爭取10名共和黨參議員倒戈。但民主黨正希望透過修改議會規則，把共和黨唯一阻撓的方法廢掉。

路透社／美國有線新聞網絡

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