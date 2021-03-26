（北美通訊）港人Bobby跟太太提早退休後，移民回流加拿大，積蓄充裕的他們決定不置業，而每月花近3,000元（加幣、下同，約1.8萬港元）租住大屋。理財顧問指出，在加拿大的亞裔居民始終偏愛投資物業，像Bobby般「只租不買」的例子屬少數。

多倫多特約記者：馮樂怡

加拿大物業估價師兼地產經紀Kent Choi指，當地租務條例，對租客的確非常友善﹐「省政府每年根據物價指數決定租金升幅上限﹐一般而言，每年租金只有幾個百分點上調空間。一年租約完結後﹐業主如要求租客搬出單位，必需有充份理由﹐並賠償一個月租金﹐業主是很難趕走租客的。」

Kent坦言，大部份來自香港、年紀較大而且有經濟能力的人，一般會選擇在加拿大置業，因為長遠而言，居住物業不屬於自己，始終會有被人趕走的風險，「租客不肯搬走的話﹐新買家也許會嫌手續麻煩而卻步；但始終不能排除有賣家或買家，願意賠償一個月租金請走租客；業權在業主手內﹐租客不能拒絕。」

對於Bobby計劃投資100萬元在固定派息的股票，用股息幫補租金開支，金融機構CMC Markets Canada Inc.高級客戶經理Felix Wong認為，這個思路並無不妥，因為只要做好資料搜集，在加國不難找到這類息率在三厘以上的投資產品，有些甚至高達十厘，「以Bobby有100萬本金而言﹐每年收到百分之五股息，即有五萬元﹐已經高過很多大學畢業生年薪」。

雖然股票派息穩定，但Felix指，加拿大亞裔投資者仍然偏好房地產投資。他解釋，加拿大資本增值稅中，以購買股票為例，當局會向投資者收取出售股票後所賺取的部份利潤，作為稅收，「但如果購入物業是自住用途﹐即使多年後賣出，並且獲利，所賺的錢也不用計稅。對比起來﹐即使兩者利潤一樣﹐實際上賣出自住物業可賺得更多。」

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