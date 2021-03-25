（北美通訊）美國喬治亞理工學院（Georgia Institute of Technology）電機電腦工程系教授張繼昆（Gee-Kung Chang）被指以學院名義，為中國研究人員申請赴美交流簽證；這一批研究人員到埗後，為中國電訊設備商中興在美國的子公司工作，但薪金由喬治亞理工學院支付。目前，他與一名中興前研究人員余建軍（音譯，Jianjun Yu），已被美國司法部起訴包括簽證詐騙內等多條罪名。

73歲的張繼昆是台灣國立清華大學物理系畢業生，在美國加州大學河濱分校（UC Riverside）取得博士資格。加入喬治亞理工學院前，他曾在貝爾實驗室（Bell Labs）、貝爾資訊研究所 （Bellcore）等科技公司從事研發、管理工作長達23年。

而53歲的余建軍則曾任中興子公司「中興美國」（ZTE USA）研究總監，在中興位於新澤西州的實驗室工作。

美國司法部表示，張繼昆以喬治亞理工學院名義，為一批中國研究人員申請學術交流簽證（J-1 Visa），填寫表格時向國務院宣稱研究員將於學院內為自己工作，但實情是簽證到手後，這些研究人員便前往新澤西州，為中興美國及余建軍工作，學院甚至曾代中興為研究人員支付薪金。

案件於3月18日完成大陪審團審訊，張繼昆和余建軍被控串謀簽證詐騙、串謀電匯詐騙等罪名。喬治亞州署理總檢察官艾斯金（Kurt R. Erskine）批評二人濫用美國簽證計劃，欺騙喬治亞理工學院。目前司法部起訴兩人，是追究他們責任的第一步。

有份參與調查的聯邦調查局特別探員赫格（Chris Hacker）表示，美國歡迎全球學者和研究人員到訪，但不能容忍美國的善心（benevolence）被利用。美國國土安全部特別探員伯格（Katrina Berger）表示，兩名被告不僅偷取其他合法、勤奮學生應有的寶貴交流機會，更把騙徒帶到美國謀利，「為了捍衛美國簽證計劃的聲譽，我們必須認出、拘捕和起訴這些違法者。」

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