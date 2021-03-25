英國哈里王子及妻子梅根早前接受美國名嘴奧花雲費專訪，導致皇室一家關係變得更緊張。有消息人士透露，女皇在專訪播出時還要面對丈夫菲臘親王入院，就像一切都落在她的肩膀上，她也不希望臨近明年登基70年才跟家人鬧翻。

英女皇伊利沙伯二世將在明年2月6日慶祝登基70年。英國《每日快報》引述消息人士指，女皇「不想皇位坐到這階段時，出現家庭爭吵」。

哈里梅根專訪播出時，適逢菲臘親王受感染而入院，又要接受心臟檢查，健康狀況讓人擔憂，消息人士形容道：「她是國家之首，菲臘親王是家庭之首，但他不在，就這樣所有東西都落在她的肩膀。」

知情者形容，當時女皇內心很孤獨，不過據報菲臘親王留院期間，其實也有留意哈里梅根的專訪，只是女皇、查理斯皇儲和威廉王子都不想他操勞，故只是跟菲臘親王輕輕談及專訪後的發展。菲臘親王後來在3月中終於出院，據報女皇對此很高興。

對專訪內容感心碎

皇室記者尼科爾（Katie Nicholl）向《名利場》透露，女皇對專訪內容相當痛心：「女皇從未接受過正式的傳媒訪問，私底下對於這些令人震驚的揭露，以及可能對皇室名聲的破壞感到傷心。」

白金漢宮早前在專訪播出後發表聲明，表明對哈里和梅根的困難經歷感到難過，會認真對待有關皇室成員種族歧視指控，同時強調「哈里、梅根和阿奇永遠都是親愛的家庭成員」。

英國《每日快報》/美國霍士新聞

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