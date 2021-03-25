（北美通訊）美國加州一名82歲亞裔老婦上月喪偶後，周一收到匿名恐嚇信。信中內容指，對社區減少一名亞裔居民感到高興，又警告婆婆「小心」，建議她「返回自己的國家」。 目前，當地警方已把案件列為仇恨案處理。

《華盛頓郵報》報道，涉事的韓裔崔氏（Choi）家庭，父親Byong Choi年輕時曾在南韓政府財政部工作， 之後考取獎學金，到俄亥俄中央州立大學（Ohio’s Central State University）攻讀會計，畢業後在醫院擔任會計師，又開設過中餐館。

Byong Choi在美國認識太太Yong，誕下四名女兒。他與妻子退休後，入住加州橙縣的Leisure World Seal Beach私人退休社區，上月24日因骨髓結核病逝，享年83歲。由於疫情未結束，他的喪禮押後到上周五才舉行。

本周一，82歲的Yong收到一封在喪禮當日、由洛杉磯寄出的手寫英文匿名信，信內寫道，「現在Byong死了，Leisure World又可以少一個亞裔，你們這些麻煩的亞裔正在接管我們的美國社區！」信件又指，區內所有人對與亞裔同住一區都覺得不舒服（not resting well），叮囑Yong小心（watch out），叫她「返回自己的國家」。

Byong和Yong的46歲女兒Claudia Choi在得悉母親收到恐嚇信後，深感不安，馬上報警。Claudia強調，父母結婚57載，在美國生活的時間比其他國家都要長，美國就是他們的家。Claudia指父親生前與人為善，「他（父親）很愛他的鄰居，過身後他很多鄰居都主動接觸我，表達他們對我父親的愛。」

退休社區Leisure World發表聲明，形容事件涉及仇恨言論，充滿惡意，非常嚴重威脅美國種族平等、追求社會公義的核心價值，予以強烈譴責。公司相信，這封匿名恐嚇信可能來自社區內的住客。

上周，美國民間組織「停止仇視亞裔、太平洋島裔」（Stop AAPI Hate）公佈最新仇恨案件數據，去年3月19日至今年2月28日，組織在全美共收到3,795宗亞裔遇襲案件，45%發生在加州。上周二，亞特蘭大一間按摩院發生嚴重槍擊案，造成8死1傷，死者包括6名亞裔，令外界關注美國針對亞裔的仇恨襲擊問題正在加劇。

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！