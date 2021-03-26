（北美通訊）為抗議緬甸軍隊暴力鎮壓反軍事政變的示威者，世界各地的緬甸社區計劃周六舉行抗議活動。而美國和加拿大的奶茶聯盟（Milk Tea Alliance）成員，分別會在紐約和溫哥華遊行集會，聲援緬甸民主運動。

紐約集會的主辦組織是網上跨國民主團結運動，奶茶聯盟的成員，來自香港、泰國、緬甸和台灣，當中包括港人組織NY4HK，和獅山冰室（Lion Rock Café）。他們重申，奶茶聯盟旨在倡導亞洲的民主和反對專制政府，相互支持各地的民主運動，並希望引起更多人的關注。

活動將於周六下午在曼哈頓金弗利廣場（Foley Square）舉行，之後會經布魯克林橋，遊行到Cadman Plaza。詳情：

日期及時間：3月27日（星期六）下午兩時

地點：金弗利廣場

而溫哥華同樣會有反緬甸軍方暴力鎮壓的活動。主辦組織Myanmar Students Coalition（卑詩省）表示，當日的集會的講者包括香港人、泰國人及緬甸的多個民族代表，並正安排加拿大國會議員出席。他們將會呼籲杜魯多政府和被國際認可、由被罷免的緬甸國會議員成立的聯邦議會代表委員會（CRPH）合作，幫助建立一個尊重所有少數民族，包括羅興亞人的聯邦政府。他們也呼籲各國，宣佈犯下反人類罪和破壞地區穩定的緬甸軍為恐怖組織。

溫哥華活動詳情：

日期及時間：3月27日（星期六）下午1時至3時半

地點：溫哥華美術館（Vancouver Art Gallery）北門

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