根據美國約翰斯霍普金斯大學（JHU）統計，全球感染武漢肺炎的人數突破1.24億，全球死亡人數突破273萬。疫情最嚴重的美國，累計確診突破3,000萬宗，是目前唯一確診數突破3,000萬的國家，死亡人數逾54.5萬。巴西確診人數超過1,222萬，死亡人數突破30萬。印度確診人數超過1,178萬，死亡人數突破16萬，是目前疫情最嚴重的亞洲國家。俄羅斯、法國、英國確診突破400萬。意大利、西班牙、土耳其確診超過300萬宗，確診逾200萬宗的國家則有德國、哥倫比亞、阿根廷、墨西哥、波蘭。伊朗、烏克蘭、南非、捷克、秘魯、印尼、荷蘭等7國確診宗數均超越100萬大關。

直布羅陀多數成人已打疫苗 後天起放寬口罩令

英國海外屬地直布羅陀宣佈，隨著大部分成年人已經接種武漢肺炎疫苗，從周四傍晚起撤銷宵禁令，酒吧和餐廳可以營業至凌晨2時；從下周日起，即使身處市中心，也毋須戴口罩。

當局聲明指，當地周三未錄得任何新增確診病例，而醫院和護老院也再無活躍病例，因此放寬防疫措施。但人們若身處公共交通或商店等室內場所，則仍然必須戴口罩。

輝瑞跟BioNTech對12歲以下兒童測試疫苗

美國輝瑞藥廠表示，將和德國合作夥伴BioNTech展開對12歲以下兒童測試武漢肺炎疫苗，希望可以在明年初把接種擴大至該年齡層。

輝瑞發言人表示，第一批志願測試者已經在周三注射了第一劑疫苗。而今次這項測試將包括僅得6個月大的嬰兒，跟同業Moderna上周展開的測試類似。

輝瑞疫苗去年12月下旬已經獲得美國監管部門批准，可用於16歲或以上的人士身上。

路透社

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