約翰遜稱商戶解封日去酒吧優先於剪髮

隨着英國的武漢肺炎疫情逐步放緩，將於下月12日放寬部份防疫措施，所有商戶可以重新營業。首相約翰遜笑言自己急不及待想剪髮，但解封當天會先到酒吧喝酒，更已經訂座。

約翰遜周四到訪倫敦一間托兒所，他邊撥弄頭髮邊向記者說：「我想很快就要剪髮，我的確需要剪髮。」他被追問有沒有預約在4月12日剪髮，他回應道：「酒吧就有！剪髮？我還沒有。」他又透露未婚妻西蒙茲（Carrie Symonds）可能會為他修一下髮。

髮型屋等在聖誕前已因封城而停業，而下一階段的解封預料安排在5月17日，將會有限度開放體育比賽的入場人數，最後階段為6月21日，將取消所有社交限制，容許進行更大規模的活動。

美阿拉巴馬州龍捲風釀5死

美國阿拉巴馬州周四遭至少8個龍捲風吹襲，多地受災並導致至少5人喪生，大量房屋、樹木及電纜被毀。

阿拉巴馬州東部卡爾霍恩縣（Calhoun County）證實有5人喪生，毗鄰的謝爾比縣（Shelby County）同樣是重災區，從照片可見大量房屋被破壞，樹木及電纜被吹倒。

州內最大城市伯明翰（Birmingham）的氣象局專家德布洛克（John De Bloc）指，該州至少被8股龍捲風吹襲，實際數字仍有待確認，因為需要檢視這8股龍捲風有沒有相連。

英國《每日郵報》/美聯社

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！