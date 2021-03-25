緬甸軍事政變後，儘管民間持續抗爭，但國際社會的關注正隨時間流逝而減少。緬甸選美佳麗韓蕾（Han Lay）正身在泰國參與選美比賽，但她仍不忘祖國和仍在抗爭的同胞，在接受外媒訪問時呼籲國際社會關注緬甸局勢，甚至伸出援手。

韓蕾仍是一名大學生，就讀仰光大學心理系。她目前身處曼谷，參與選美比賽Miss Grand International，代表緬甸跟另外63個國家的佳麗爭妍鬥麗。她在接受泰國英文媒體《Khaosod English》時，便直接批評軍方鎮壓民主抗爭。

韓蕾表示：「我想在這裡對全世界說：請支持緬甸人民。緬甸有這麼多人死在軍隊槍下…請救救我們。」

她又透過Instagram表示，部分大學同學自從軍事政變後便一直被拘禁。她在帖文寫道：「在一個民主國家，人民必須要能夠發聲，我們的聲音必須被聽見。但現在在緬甸我們沒有自由，這是違反人權。釋放我們的學生！」

7歲童家中遇害 美國務院譴責

緬甸軍方的血腥近日越演越烈，甚至闖入平民家中槍殺一名7歲女童。美國國務院就此作出譴責：「這些針對兒童的殘酷行徑，其中一名受害者才僅7歲，她在家中、坐在父親膝上被槍殺，進一步證明了緬甸軍方政權正對其國民作出可怕的襲擊。」

雖然英美最新對緬甸軍方控制的企業施以制裁，但在貿易不太依賴西方的背景下，兩國的行動力量恐怕難以制止軍方繼續血腥鎮壓。

中央社

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