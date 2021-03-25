（北美通訊）加拿大滑鐵盧大學（University of Waterloo）一名華裔學生，去年9月收到詐騙電話後上當。騙徒假扮中國公安，花了數月時間，游說該學生相信自己涉及在中國洗黑錢，取得其信任後最終騙近10萬元（加元、下同，約61.6萬港元）。加拿大警方表示，去年電話詐騙案受害人數較2019年增加近兩倍，呼籲民眾對可疑電話要提高警惕。

受害人Aaron Yau是滑鐵盧大學二年級生，主修視光學。他接受加拿大廣播公司（CBC）訪問表示，去年9月，一名自稱FedEx員工先致電給他，宣稱他把一個走私包裹寄到中國西安，包裹已被中國海關扣查。其後，另一名自稱是西安公安的男子致電給他，指他的個人資料已遭盜用，並開設銀行戶口洗黑錢，當局正進行刑事調查。

Aaron表示，對方沒有即時要求他提供個人資料或金錢。他和騙徒保持聯絡多月，對方承諾只要配合當局調查，不把事件告訴任何人，便會查出真相和提供保護，更展示公安委任證及其他蓋上官方印章的文件；於是，他慢慢開始相信對方所講屬實，最終跌入陷阱。

一個月後，騙徒要求Aaron把一筆錢匯到海外，確保他「未曾洗黑錢」，承諾調查後會歸還款項；Aaron把近1.3萬元匯到香港一個銀行戶口；騙徒又表示要「檢查他的信用額」，要求Aaron再付款，他再把另一筆8.3萬元款項匯到海外。

去年12月中，騙徒才完全中斷與Aaron的聯繫，Aaron花了兩周時間才意識到可能被騙，於是報警，並聯絡加拿大和香港兩地銀行，嘗試追回款項。香港銀行表示，由於案發時間已久，他們未能凍結涉及詐騙戶口；加拿大銀行表示，他們難以追蹤海外匯款，坦言追回款項的機會極微。

Aaron指，他需要貸款才能支付騙徒近10萬元，加上學生貸款，正面臨巨大財政壓力；他正在網上發起眾籌，又嘗試減少一些開支以償還債務。他表示，公開事件是希望提高公眾警惕，避免其他人像他一樣受騙。

加拿大皇家騎警轄下反詐騙中心（Anti-Fraud Centre）去年收到超過1.7萬宗敲詐勒索報案，涉及6,600名受害人，被騙金額超過1,200萬元；與2019年2,300名受害人合共被騙去超過1,000萬元比較，數字顯著上升。

皇家騎警高級情報分析員湯臣（Jeff Thomson）表示，亞裔社群成為電話騙徒目標已有一段長時間。騙徒一般會假扮受害人故鄉的警察，以其家鄉語言致電受害人，增加受害人接聽電話的機會，之後慢慢建立與受害人關係，在獲得受害人信任後才提出金錢要求。他希望公眾保持警惕，受騙後要報警和公開發聲。

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