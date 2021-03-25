南韓傳媒引述消息人士指，北韓軍方最高司令部已向各彈道導彈戰略部隊下達供應三個月戰時燃油的命令，應對美韓聯合軍演和提高內部緊張感，着手準備進行戰略武器發射等各種挑釁。

月底展開實戰訓練

北韓軍方高層指，最高司令部上周二下令，要求「向戰略部隊的專門技術部隊供應三個月份量的戰時燃油供應」。陸海空及防空部隊已經進入第一季度戰鬥政治訓練，亦即冬季訓練的評估，結束後將整修兵營，回歸日常生活。戰略部隊則開展人員及戰時坑道訓練，進入戰時模式。

消息人士說：「去年的冬季訓練中，戰略部隊沒有單獨訓練，而是在最高司令部、總參謀部、戰略部隊司令部的聯合指揮下進行訓練。」訓練期間一般不會向所有部隊供應燃油，只供應啟動武器所需的燃油。

今次命令要求向長中短等所有戰術彈道導彈部隊和移動式發射部隊，供應三個月戰時燃油，亦即供應啟動和發射所需的100%燃油，只要最高司令部下達攻擊命令，隨時都能進行啟動和發射等實戰訓練。

消息人士又指，本月底開始所有戰略部隊都要在最佳發射打擊戰術場所展開模擬實戰訓練，「戰略部隊保持戰時體系，進行啟動和發射準備訓練。只要上頭下達命令隨時都能進行發射及試驗，整個部隊都處於高度緊張狀態。」南韓《每日朝鮮》