中國向葡萄酒徵反傾銷稅 澳洲擬向WTO投訴

中國早前正式對澳洲葡萄酒徵收反傾銷稅，為期5年。澳洲貿易部長特漢（Dan Tehan）周六形容這項決定「不合理」，揚言會向世界貿易組織（WTO）投訴，總理莫理森（Scott Morrison）則指北京當局以反傾銷稅為名，行報復之實。

中國商務部日前宣佈，自周日起對澳洲葡萄酒徵收的反傾銷稅率為116.2%至218.4%，特漢認為此舉導致澳洲葡萄酒「基本上不可能」在中國市場跟其他國家競爭，他形容中國決定「令人失望及不合理」，並考慮提交至WTO處理。

根據澳洲政府的數據，2019年出口到中國的葡萄酒達到創紀錄的13億澳元（約76.96億港元）。但中澳關係近期持續交惡，中國先後對澳洲龍蝦、牛肉及煤礦等商品實施禁運，澳洲總理莫理森指澳洲曾要求世衞調查武漢肺炎的起源，引發中方不滿，將關稅視為報復手段。

日智庫報告形容 中美對立升至新冷戰水平

日本防衞省智庫「防衞研究所」周五公佈有關日本地區安全報告《東亞戰略概觀2021》，提出在武漢肺炎疫情底下，中美兩國對立已達到「新冷戰」水平，同時表示要對中國在東海及南海的挑釁性行為保持警惕。

報告指出中國去年8月在南海發射反艦彈道導彈，認為中國強化了阻止美軍「反介入/區域拒止（Anti-Access/Area Denial，A2/AD）」能力。報告亦提及中國對台灣的威脅性軍事行動，增加台灣民眾對中國的反感。

該報告強調俄羅斯跟中國的軍事合作將會繼續強化，去年12月中俄兩軍的轟炸機便在竹島附近和對馬海峽聯合試飛。為了維護東亞的和平穩定，報告提出日韓、美韓、日美韓合作的重要性。

普京自揭曾經墮馬 嚇得攝影師喊「刪除片段」

俄羅斯總統普京形象強悍、身手敏捷，柔道、打獵甚至在冰冷的河游泳也難不到他。不過，他周五透露自己曾經墮馬，嚇得在旁拍攝的攝影師說，「我立即刪除片段」。

普京憶述道：「當時他們正在拍攝我，我正在訓練，那匹馬停到一個欄前，然後我翻了個筋斗。」他透露他當時大方地向攝影師說繼續拍，但攝影師當時立即說會刪除片段，普京笑言是第一次聽到他這樣說。

南韓農心食品集團 創辦人辛春浩病逝

南韓食品公司農心集團創辦人辛春浩周六因病逝世，享年92歲。他於1965年成立農心，並將之締造成南韓首屈一指的即食麵和零食製造商，代表作是香港仍十分流行的「辛辣麵」。

1930年出生的辛春浩是南韓零售巨頭樂天集團（Lotte Group）已故創辦人辛格浩的弟弟，他創立的農心多款產品風行海外。他於1992年成為農心集團會長，農心集團接下來將由辛春浩長子、農心副會長辛東原接手。

中央社/法新社/共同社/路透社

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