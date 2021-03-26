拜登在他出任美國總統以來首場記者會，展示他的務實按部就班施政作風，表明他現時首要處理的問題，仍是武漢肺炎疫情和經濟復蘇，下一項要務是基建大計和投票權問題，非法移民和槍管問題近日雖成熱話，但他說這是「長遠問題」，稍後才逐一處理。

「這是時機問題，」拜登回應一條有關槍管問題時說：「比我好的成功總統，很大程度是因為他們知道何時出手，排列次序，決定和為甚麼需要排優次。」他說，「我當選就是來解決問題」，但美國的政治制度，不能同時間應付太多問題，所以「我們就這些問題逐一出手，嘗試同時做得盡量多」，但「這是我為何這樣專注的理由」。

因此，拜登雖批評共和黨部份政策「病態」和「非美國」，他卻不急於立即出手。他現時施政的最大障礙，是參議院拉布或令其重大法案胎死腹中，但對此他表示無意完全廢除拉布權，仍期望跟共和黨人妥協作出一些修改，稱「成功的選舉政治是可行的藝術」。

作風令自由派氣憤

美國總統史家布林克利（Douglas Brinkey）表示：「我相信拜登是認為總統只能同一時間做一兩件大事的那一派。」他指拜登想展現自己是可靠老手，有耐性和以外交作工具，形容他想當「一步一步來拜登」（One Step At a Time Biden）。不過分析指拜登的作風也令一些想他重整施政優次的自由派人士氣憤。

美國《華盛頓郵報》/《紐約時報》